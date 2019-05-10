В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать

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В одном из ресторанов оккупированного Луганская между 3 боевиками и инструктором из России произошел конфликт. Россиянин получил тяжелые телесные повреждения.

Эти боевики являются "слушателями" специально образованных учебных центров на оккупированной территории.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает подготовку диверсионно-разведывательных групп, об этом сообщает Depo.Донбас.

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Сейчас там готовят более 100 человек, отобранных российскими инструкторами из числа личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Часть привлеченных имеют криминальное прошлое. Программа подготовки диверсантов включает теоретические и "полевые" занятия. В частности, обучение с отработкой вопросов перехода линии соприкосновения и совершения диверсий.

"Уровень дисциплины среди личного состава российско-оккупационных войск в указанных учебных центрах остается низким", - говорится в сообщении.

Под Докучаевском в Донецкой области в столкновении с украинской армией 7 мая простился с жизнью высокопоставленный террорист ДНР, комбат по кличке "Лунь". Он гражданин России.