Украинские бойцы ликвидировали известного комбата-террориста "Луня"

Под Докучаевском в Донецкой области в столкновении с украинской армией 7 мая простился с жизнью высокопоставленный террорист ДНР, комбат по кличке "Лунь". Он гражданин России. О гибели комбата-оккупанта рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

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Новость о гибели главаря ДНРовцев "Луня" уже подтвердил бежавший в РФ "экс-министр" террористической ДНР Игорь Стрелков. По его данным, тогда были убиты 4 боевика, включая вышеназванного комбата. Кроме того, есть много раненых.

Террорист "Лунь" - это 39-летний российский наемник Евгений Шабаев. Его тело "грузом 200" скоро отправят на родину - в Ростовскую область России.

На Донбассе бесславную "бригаду 200" пополнил 31-летний Дмитрий Козлов. Боевик родом из Енакиево Донецкой области.