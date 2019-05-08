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среда, 08 мая 2019 07:50

В "бригаде 200" пополнение: показали фото ликвидированного боевика

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На Донбассе бесславную "бригаду 200" пополнил 31-летний Дмитрий Козлов.

Боевик родом из Енакиево Донецкой области, сообщил блогер Necro Mancer в Twitter. Обстоятельства, при которых погиб боевик, пока не выяснены.

Автор: Twitter Necro Mancer
  На Донбассе бесславную «бригаду 200» пополнил 31-летний Дмитрий Козлов
На Донбассе бесславную «бригаду 200» пополнил 31-летний Дмитрий Козлов

"Козлов Дмитрий Анатольевич, Енакиево, 30/07/87. Стал грузом 200 06/05/19, обстоятельства требуют уточнения", - написал он.

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В базе "Миротворец" отмечено, что Козлов вступил в "службу" в боевых подразделениях террористической организации ДНР в 2014 году, и дослужился до старшего наводчика огня. В родном Енакиево у него осталась 55-летняя мать. А по странице в соцсети можно понять, что боевик был женат и воспитывал 2 детей.

 

3 мая на Донбассе была ликвидирована террористка и командир 30-летняя Юлия Чередниченко (Орлова) с 7-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Она собиралась "дойти до Киева".

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