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среда, 23 февраля 2022 17:05

В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в "геноциде на Донбассе"

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В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в &quot;геноциде на Донбассе&quot;
В списке – военное руководство Украины. Фото: Stopfake

Россия обнародовала список из 85 лиц высшего руководства Украины, которых Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности.

Оккупанты обвиняют их в "геноциде мирного населения Донбасса", написал в Telegram советник министра МВД Антон Геращенко.

"Читай - за оборону Украины. В списках командиры всех бригад ВСУ, 2014-2015 годов и командующих сейчас, министры обороны и начальники Генерального штаба, председатель ВРУ Александр Турчинов, Министр внутренних дел Арсен Аваков", - указал он.

В списке есть и сам Геращенко.

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"Очень доволен. Утрою свои усилия по защите Украины!" – написал советник.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу выявления на Донбассе пяти захоронений мирных жителей. Оккупанты заявили, что эти люди погибли в 2014 году "в результате беспорядочных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований", передает StopFake. Организация предостерегает медиа не вестись на эту провокацию.

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Дата
23
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