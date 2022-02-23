В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в "геноциде на Донбассе"

Россия обнародовала список из 85 лиц высшего руководства Украины, которых Следственный комитет хочет привлечь к уголовной ответственности.
Оккупанты обвиняют их в "геноциде мирного населения Донбасса", написал в Telegram советник министра МВД Антон Геращенко.
"Читай - за оборону Украины. В списках командиры всех бригад ВСУ, 2014-2015 годов и командующих сейчас, министры обороны и начальники Генерального штаба, председатель ВРУ Александр Турчинов, Министр внутренних дел Арсен Аваков", - указал он.
В списке есть и сам Геращенко.
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"Очень доволен. Утрою свои усилия по защите Украины!" – написал советник.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по поводу выявления на Донбассе пяти захоронений мирных жителей. Оккупанты заявили, что эти люди погибли в 2014 году "в результате беспорядочных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований", передает StopFake. Организация предостерегает медиа не вестись на эту провокацию.
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