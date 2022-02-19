В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс

В Госдуме считают, что должны "защитить русских людей" в Донбассе. Фото: Reuters

В Госдуме призвали ввести войска на Донбасс после попадания снарядов на российскую территорию.

В России больше не хотят "терпеть провокации Украины", заявил член Комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Они нас все время толкают на то, чтобы мы ввели войска, всячески провоцируют", - сказал Соболев.

По его словам, в Донецке и Луганске "все русские люди" и "надо их защитить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русские наемники обстреляли свои же позиции

Он считает, что дело за президентом России Владимиром Путиным, поскольку Госдума уже признала "независимость" Л/ДНР.

"Дело за президентом и Советом Федерации. А после этого, конечно, будет вводить войска. Чтобы все это законно было, согласно международному праву", — считает генерал-лейтенант.

Также он сказал, что война с Украиной — это "больно и горько", но "терпеть дальше невозможно".

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО. Путин отреагировал на это предложение.