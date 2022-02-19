В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 6823
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 333
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1242
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 792
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 4689
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 441
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 4950
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3087
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 972
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 225
Фото
Все фото
10
5
3
12
4
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Враг изрешетил пулями 20 населенных пунктов Донбасса: имеем еще одного раненого
Враг изрешетил пулями 20 населенных пунктов Донбасса: имеем еще одного раненого
Оккупанты накрыли 82 калибром Счастье. Под огнем оказались спасатели и медики
Оккупанты накрыли 82 калибром Счастье. Под огнем оказались спасатели и медики
Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области
Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области
В Vodafone объяснили, почему на Донбассе исчезла связь
В Vodafone объяснили, почему на Донбассе исчезла связь
Видео
Все видео
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
"Генпрокурор ЛНР" показал, как лупит из запрещенной "Минском" гаубицы
"Генпрокурор ЛНР" показал, как лупит из запрещенной "Минском" гаубицы
В центре Донецка взорвался автомобиль - подозревают провокацию
В центре Донецка взорвался автомобиль - подозревают провокацию
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 819
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2124
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2295
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5643
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4545
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 315
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 16:53

В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс

  Комментировать
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме считают, что должны "защитить русских людей" в Донбассе. Фото: Reuters

В Госдуме призвали ввести войска на Донбасс после попадания снарядов на российскую территорию.

В России больше не хотят "терпеть провокации Украины", заявил член Комитета по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

"Они нас все время толкают на то, чтобы мы ввели войска, всячески провоцируют", - сказал Соболев.

По его словам, в Донецке и Луганске "все русские люди" и "надо их защитить".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русские наемники обстреляли свои же позиции

Он считает, что дело за президентом России Владимиром Путиным, поскольку Госдума уже признала "независимость" Л/ДНР.

"Дело за президентом и Советом Федерации. А после этого, конечно, будет вводить войска. Чтобы все это законно было, согласно международному праву", — считает генерал-лейтенант.

Также он сказал, что война с Украиной — это "больно и горько", но "терпеть дальше невозможно".

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО. Путин отреагировал на это предложение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

Самое читаемое
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 25182
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
 5 Просмотров: 11916
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 1 Просмотров: 9145
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск
Алиев показал, как будет защищать Украину от российских войск Просмотров: 7938
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 3 Просмотров: 7074
Донбасс
На Донбассе зафиксировали 70 обстрелов: двое защитников погибли, четверо – ранены
На Донбассе зафиксировали 70 обстрелов: двое защитников погибли, четверо – ранены Просмотров: 162
Вертолеты, танки и БТР: на границах Украины зафиксировали новые войска России
Вертолеты, танки и БТР: на границах Украины зафиксировали новые войска России Просмотров: 522
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов
 Просмотров: 1467
На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов
На Донбассе "вагнеровцы" готовят серию терактов Просмотров: 603
Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье"
Русские наемники на Донбассе обстреляли КПВВ "Счастье" Просмотров: 846
Больше всего комментируют
5
Журналист Бутусов дал в лицо Шуфричу из ОПЗЖ
3
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
1
ОПЗЖ назвали "посольством РФ" в Верховной Раде
Голосов: 12587
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть