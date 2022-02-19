Русские наемники обстреляли свои же позиции

Сделали это, чтобы обвинить украинских военных. Фото: Reuters

Сегодня, 19 февраля, российские наемники обстреляли свои позиции.

Сделали это для того, чтобы обвинить украинскую сторону в использовании тяжелого вооружения, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Обстреляли наемники свои позиции в районе населённого пункта Пикузы.

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В частности, около четырех утра начался обстрел украинских военных в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко.

По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы.

"Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 18 февраля, российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз. 52 раза враг применил запрещенное Минскими договоренностями оружие.