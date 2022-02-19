На Донбассе погиб капитан ВСУ

Российские наемники использовали запретное оружие. Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 18 февраля, российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз.

52 раза враг применил запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российско-оккупационные войска обстреляли дважды Болотное, дважды Новогнатовку, Старый Айдар, пять раз Старогнатовку, Чермалик, Новоселовку Вторую, четыре раза Песчаное, Южное, Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое, Невельское, дважды Светлодарск, одинадцать раз Луганское, Верхнеторецкое, три раза Нью-Йорк.

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Также оккупанты обстреляли Нижнетеплое и Мироновское, Троицкое, пять раз Гранитное, Попасную, Красногоровку, Артема, Марьинку, дважды Новогригоровку, дважды Новоалександровку, Золотое-2, Золотое-4, Лобачево, Лопаскино, Новотошковское, Николаев Луганск и четыре раза Счастье.

Стреляли русские наемники преимущественно из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм.

За текущие сутки, 19 февраля, оккупанты нарушили режим тишины 12 раз. Из них 11 с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Российские наемники обстреляли трижды Новотроицкое, Гранитное и Новоселовку, трижды Старогнатовку, Болотене, Водяное, Широкино.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

19 февраля, в 07:00 возле поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области при обстреле погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины (в/ч А-0409) капитан Сидоров, сообщает журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.