Боевики объявили эвакуацию населения в Россию

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 1161
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 603
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 189
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1260
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3816
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1503
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 783
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 342
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 387
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3564
Фото
Все фото
3
12
4
3
3
Оккупанты накрыли 82 калибром Счастье. Под огнем оказались спасатели и медики
Оккупанты накрыли 82 калибром Счастье. Под огнем оказались спасатели и медики
Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области
Сгоревшие дома и авто: показали кадры последствий вражеских обстрелов в Луганской области
В Vodafone объяснили, почему на Донбассе исчезла связь
В Vodafone объяснили, почему на Донбассе исчезла связь
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Оккупанты обстреляли еще один населенный пункт
Оккупанты обстреляли еще один населенный пункт
Видео
Все видео
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Радикалы попрут бездумно на Донбасс", "отравят ДНР" - российским СМИ разослали "темники"
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
Ему было 26: в больнице скончался раненый на фронте Сергей Иващенко
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Военный лагерь РФ у границ Украины "утонул" в грязи: курьезное видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Интервью
1/5
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 594
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1728
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2232
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5337
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4509
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 18
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
пятница, 18 февраля 2022 16:05

Боевики объявили эвакуацию населения в Россию

  Комментировать
Боевики объявили эвакуацию населения в Россию
Россия через своих боевиков с 2014 года контролирует часть Донецкой и Луганской областей. Фото: Reuters

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию.

Конкретных причин он не назвал, а выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст приказ о наступлении", сообщил в видеообращении.

По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов может подвергаться угрозе жизнь и здоровье мирных жителей.

"С сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди", - заявил Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не планирует обстрелы или наступательные операции на Донбассе - главнокомандующий ВСУ

Он уточнил, что жителей оккупированного Донбасса готова принять Ростовская область. А переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Главарь ЛНР Леонид Пасечник также призвал жителей эвакуироваться в Россию. Мужчин, готовых держать в руках оружие, он призвал быть готовыми к защите республики, пишут оккупационные СМИ. Его фейк звучит так: "ВСУ планируют прорыв на территорию ЛНР".

Украина не проводит и не планирует никаких наступательных операций на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал Кулеба.

О том, что боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области из-за возможного обострения ситуации, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях имеет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики объявили эвакуацию населения в Россию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Джону Траволте 68: вспоминаем знаковые фильмы, благодаря которым прославился кинозвезда

Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 39745
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 17802
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 9063
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
Успел позвонить маме: 7-летний мальчик с папой сгорели в доме
4
 Просмотров: 7857
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
3
 Просмотров: 7776
Донбасс
"Можно будет воевать и в джинсах" – командующий Сил теробороны
"Можно будет воевать и в джинсах" – командующий Сил теробороны Просмотров: 99
У Путина не знают об эвакуации людей из ОРДО
У Путина не знают об эвакуации людей из ОРДО Просмотров: 234
"Должен пойти бум" - командующий Сил теробороны анонсировал масштабное вступление в их ряды
"Должен пойти бум" - командующий Сил теробороны анонсировал масштабное вступление в их ряды Просмотров: 432
Обстрелы последних дней являются частью российских провокаций - Блинкен
Обстрелы последних дней являются частью российских провокаций - Блинкен Просмотров: 81
Правительство Ирландии хочет убрать с Донбасса своих наблюдателей ОБСЕ
Правительство Ирландии хочет убрать с Донбасса своих наблюдателей ОБСЕ Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
Голосов: 12560
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть