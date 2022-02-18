Оккупанты собираются эвакуировать население из ОРДЛО - Генштаб

С ОРДЛО собираются эвакуировать население. Фото: Укринформ

Боевики готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДЛО - Gazeta.ua) из-за возможного обострения ситуации.

"По информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением", — сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Украина информирует международные организации о провокациях, которые устраивает РФ.

С вечера 16 февраля до утра следующего дня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около полутысячи взрывов вдоль линии разграничения на востоке Украины. В большинстве взрывы зафиксированы в районах населенных пунктов Станица Луганская и Золотое.