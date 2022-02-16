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среда, 16 февраля 2022 11:57

Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ЛДНР

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Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании ЛДНР
Песков говорит, что Путин принял во внимание обращение Думы. Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин получил обращение депутатов Госдумы о признании государствами террористических организаций ЛНР и ДНР.

Об этом сообщил во время брифинга его спикер Дмитрий Песков.

"Президент обращения получил, отреагировал, принял во внимание. Это обращение – яркий показатель настроя наших депутатов. Президент отмечает, что главное — урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, а этому будут способствовать инструменты минских договоренностей", — сказал он.

Путин считает, что признание ЛДНР не отразится на Минских соглашениях.

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"Признание не коррелируется с Минским соглашением, это да. Президент сказал, что главная задача – реализация минского комплекса мероприятий", – добавил Песков.

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы ОРДЛО.

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