В Богдановке демонтировали последние фортификационные сооружения

На участке разведения завершился демонтаж. Фото: Facebook

На участке разведения №3 в районе Богдановки Донецкой обл. закончился демонтаж фортификационных сооружений.

"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Всего демонтировали 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений. Спасатели изъяли 244 взрывоопасных предмета.

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"Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - добавили в пресс-службе.

45% украинцев считают войну на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.