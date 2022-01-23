Украинский воин получил боевую травму в зоне ООС

За прошедшие сутки российские оккупанты четырежды нарушили перемирие на Донбассе. Фото: ООС

В течение суток 22 января со стороны российских наемников зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня.

Военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Возле Майского и в Майском враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов.

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Кроме этого, задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-25.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 23 января со стороны российских наемников зафиксировали еще четыре нарушения режима прекращения огня.

В направлении Водяного оккупанты четыре раза открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а также гранатометов различных систем.

21 января на Донбассе сохранялся режим прекращения огня. 20 января на передовой зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. В сторону Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, в направлении Катериновки – из противотанковых гранатометов, неподалеку от Марьинки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 оккупанты применили минометы 82-го калибра.