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понедельник, 22 ноября 2021 17:49

Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе - МИД

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Украина не планирует наступательную военную операцию на Донбассе.

Киев остается преданным поиску дипломатического решения конфликта, заявил в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Российская сторона повысила интенсивность дезинформации, включая ложные обвинения Украины в якобы подготовке к военному наступлению на Донбассе. Мы преданы поиску политико-дипломатического решения конфликта", - написал Кулеба.

Украина продолжает работать над оживлением "нормандского формата" вместе с Германией и Францией в качестве посредников.

"Призываем РФ принять конструктивное участие в дипломатических усилиях по мирному урегулированию вместо того, чтобы их подрывать. В то же время украинская дипломатия продолжает работать над укреплением обороноспособности нашего государства с целью сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", - добавил Кулеба.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba
 

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Россия может в очередной раз напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022 года, сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Украина не допустит повторения ситуации 2014-го и сможет дать адекватный ответ врагу, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Кулеба назвал это "добиванием" РФ "нормандского формата". Ранее Москва отказалась от предложения Франции провести встречу министров "нормандской четверки" 11 ноября.

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