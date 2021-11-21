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Данилов объяснил, зачем РФ стягивает военных к украинской границе

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Данилов объяснил, зачем РФ стягивает военных к украинской границе
Россия пытается максимально усугубить безопасную ситуацию в регионе. Фото: rnbo.gov.ua

Россия стягивает военных к украинской границе, чтобы иметь преимущество на грядущих переговорах. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в воскресенье, 21 ноября.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить безопасную ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - сказал Данилов на встрече с представителями Конгресса США на полях Halifax International Security Forum.

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По словам Данилова, действия и заявления России, а также испытания новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что никаких правил для Кремля уже не существует.

При этом Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ РФ, заверил Данилов.

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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