Россия готовит вторжение в Украину на начало 2022 года - украинская разведка

 
Ексклюзивы
1/5
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малоросам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
1 Просмотров: 1782
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 2817
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 477
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
3 Просмотров: 3177
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
3 Просмотров: 7236
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Зеленский сходил на пиво, Тимошенко кормила голубей, а у Кивы забрали оружие: неделя политиков – в фото
Просмотров: 3024
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1179
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 972
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1233
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
3
5
14
4
6
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
Видео
Все видео
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
Посольство США одним видео разбило ложь Кремля
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
СБУ опубликовала показания главного палача "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Следователи установили 45 палачей донецкой "Изоляции"
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4356
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1233
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1098
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2646
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1134
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 396
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
воскресенье, 21 ноября 2021 11:44

Россия готовит вторжение в Украину на начало 2022 года - украинская разведка

1 Комментировать
Россия готовит вторжение в Украину на начало 2022 года - украинская разведка
РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму. Фото: Суспильне

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время интервью Military Times.

Атаковать могут Мариуполь и Одессу, при чем Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.

По словам Буданова, на учениях "Запад-2021" Российская Федерация показала возможность одновременно опрокинуть более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. Агрессия России может быть значительно масштабнее, чем в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший

"Россия увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другое вооружение к границе", - добавил Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что любая такая атака будет происходить после серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - сказал Буданов.

Эти усилия включают в себя протесты против вакцинации от коронавируса, организованные Россией, которая также пытается вызвать беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением, заявил Буданов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посольство США одним видео разбило ложь Кремля

По словам главы ГУР, Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта".

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны более опасной и сложной и создать предпосылки, при которых мы должны сменить власть", - сказал он.

Буданов отметил, что оценки разведки Соединенных Штатов и Украины по срокам нападения России очень похожие.

Российские войска на границе с Украиной регулярно отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше Донецка и Луганска. Об этом сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия готовит вторжение в Украину на начало 2022 года - украинская разведка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Первый воздушный шар с людьми летал 25 мин. - как это было

8 лет назад студенты студенты вышли против власти

Самое читаемое
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата
Украинец принес в полицию деньги, которые нашел возле банкомата Просмотров: 11178
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 8631
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 7236
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины
Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины 1 Просмотров: 5346
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 4996
Донбасс
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов Просмотров: 81
Российские оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший
Российские оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший Просмотров: 333
ОБСЕ сообщает о танках в Луганской области
ОБСЕ сообщает о танках в Луганской области Просмотров: 1017
Боевики "закрыли" Старомихайловку для ОБСЕ
Боевики "закрыли" Старомихайловку для ОБСЕ Просмотров: 189
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
3
 Просмотров: 1674
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
3
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Голосов: 11851
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть