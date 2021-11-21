Россия готовит вторжение в Украину на начало 2022 года - украинская разведка

РФ увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму. Фото: Суспильне

Россия, вероятно, готовится напасть на Украину в конце января, или в начале февраля 2022-го года.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время интервью Military Times.

Атаковать могут Мариуполь и Одессу, при чем Россия готовится задействовать артиллерию, авиаудары и десант.

По словам Буданова, на учениях "Запад-2021" Российская Федерация показала возможность одновременно опрокинуть более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций. Агрессия России может быть значительно масштабнее, чем в 2014 году.

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"Россия увеличивает количество войск и вооружения в оккупированном Крыму и стягивает системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другое вооружение к границе", - добавил Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что любая такая атака будет происходить после серии психологических операций, которые сейчас проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки из-за протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", - сказал Буданов.

Эти усилия включают в себя протесты против вакцинации от коронавируса, организованные Россией, которая также пытается вызвать беспорядки, связанные с экономикой и энергоснабжением, заявил Буданов.

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По словам главы ГУР, Россия пытается разжечь антиправительственные настроения из-за "Вагнергейта".

"Они хотят сделать ситуацию внутри страны более опасной и сложной и создать предпосылки, при которых мы должны сменить власть", - сказал он.

Буданов отметил, что оценки разведки Соединенных Штатов и Украины по срокам нападения России очень похожие.

Российские войска на границе с Украиной регулярно отрабатывают сценарии наступательных действий. В Кремле преследуют цель отбросить украинские войска дальше Донецка и Луганска. Об этом сказал Юрий Бутусов, бывший внештатный советник министра обороны.