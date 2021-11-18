Кулеба: Россия добивает "Нормандский формат"

Кремль не заинтересован в "Нормандском формате", сказал Кулеба. Фото: Getty Images

Обнародование российским МИД дипломатических писем из Франции и Германии по поводу "Нормандского формата" имеет целью "добить" "Нормандский формат".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, сообщает "Європейська правда".

"Россия своими действиями просто добивает "Нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе.

Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "Нормандский формат" чужими руками. Мы будем работать над вовлечением РФ в переговорный процесс, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", - сказал Кулеба.

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Министр добавил, что публикация конфиденциальной переписки дополнительно усложнит эту работу, но она продолжится, потому что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Ранее МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку российского министра Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Ранее Москва отказалась от предложения Франции провести встречу министров "нормандской четверки" 11 ноября.