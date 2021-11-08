Кремль заблокировал нормандские переговоры

Лаврову предлагали встречу в Париже. Фото: Reuters

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

В ходе встречи с французским министром МИД Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме Лаврову предложили встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, "давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает". Нам такие показушные выступления не нужны", - сказал Лавров.

Он спросил, видел ли Ле Дриан предложения Москвы.

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"Он ответил отрицательно, еще не успел их посмотреть. Но снова стал упорно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже созрели бы и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал Лавров.

31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Сейчас от них ожидается реакция. Лавров говорил, что проект занял три страницы.