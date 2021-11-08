Кремль заблокировал нормандские переговоры

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 1233
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 585
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4743
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2601
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3069
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10260
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1674
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5787
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4077
Фото
Все фото
4
3
5
9
4
Нашли миниатюрную золотую Библию XV века
Нашли миниатюрную золотую Библию XV века
Нашли комнату древнеримских рабов
Нашли комнату древнеримских рабов
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления
Снежная буря атаковала Пекин: фото и видео
Снежная буря атаковала Пекин: фото и видео
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Лось разбил окно и ворвался в класс во время урока
Видео
Все видео
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Штурм мигрантов: Польша привела в готовность войска вдоль границы
Штурм мигрантов: Польша привела в готовность войска вдоль границы
Самый масштабный штурм: Польша отреагировала на атаку границы в Беларуси
Самый масштабный штурм: Польша отреагировала на атаку границы в Беларуси
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
"Несколько часов до комы" - Ясько о состоянии здоровья Саакашвили
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8820
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 891
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1116
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4176
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 99
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
понедельник, 08 ноября 2021 17:21

Кремль заблокировал нормандские переговоры

  Комментировать
Кремль заблокировал нормандские переговоры
Лаврову предлагали встречу в Париже. Фото: Reuters

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

В ходе встречи с французским министром МИД Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме Лаврову предложили встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, "давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что нормандский формат работает". Нам такие показушные выступления не нужны", - сказал Лавров.

Он спросил, видел ли Ле Дриан предложения Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров снова выдвинул условия для встречи "Нормандского формата"

"Он ответил отрицательно, еще не успел их посмотреть. Но снова стал упорно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже созрели бы и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал Лавров.

31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Сейчас от них ожидается реакция. Лавров говорил, что проект занял три страницы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль заблокировал нормандские переговоры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16668
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 11889
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
 Просмотров: 10260
Киве отомстили за &quot;расстрелянных&quot; Бандеру и Шухевича
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
3
 2 Просмотров: 9702
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 8830
Мир
ЕС подготовил пятый пакет санкций против режима Лукашенко
ЕС подготовил пятый пакет санкций против режима Лукашенко Просмотров: 63
Рейтинг президента Байдна опустился до нового минимума
Рейтинг президента Байдна опустился до нового минимума Просмотров: 117
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
В Литве заговорили о введении чрезвычайного положения
 Просмотров: 513
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
Саакашвили начали перевозить в больницу - Ясько
 Просмотров: 468
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Тимошенко "переплюнули" в выступлениях в Раде. Кто говорил больше
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Киве отомстили за "расстрелянных" Бандеру и Шухевича
Голосов: 1466
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть