Лавров показал дипломатическую переписку с главами МИД Франции и Германии

Переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии обнародовали для общественности. Фото: Интерфакс

Министерство иностранных дел РФ опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Письма Лаврова, немецкого и французского министров появились в открытом доступе на сайте МИД России.

"Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил обнародовать первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции г. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом", – заявили в российском ведомстве.

В письмах Лавров назвал условием проведения "нормандской встречи" подготовку итогового заявления и направил коллегам его проект. В нем были положения об организации прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском". Россия также возлагала на Украину ответственность за нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

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В ответ на это главы МИД Германии и Франции отметили, что российский проект не найдет поддержки среди стран "нормандского формата", поскольку Германия и Франция не могут согласиться со многими тезисами. Они предложили альтернативный проект.

В письме от 16 ноября Лавров предупредил немецкого и французского министров, что опубликует переписку с ними 17 ноября.

Москва отказалась от предложения Франции провести встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября. "Мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых, у меня 11 ноября очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 31 октября Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по поводу встречи в нормандском формате. Лавров говорил, что проект занял три страницы.