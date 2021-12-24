Убивал воинов ВСУ и мирное население Авдеевки: полиция разоблачила боевика "Восток"

Боевик воевал в составе незаконного вооруженного формирования "Восток". Был в должности пулеметчика и корректировал артиллерийские обстрелы со стороны ДНР и вел прицельный огонь по позициям ВСУ. В дальнейшем бежал из воинской части и тайно вернулся в Мариуполь. Фото: скриншот с видео

Правоохранители Донецкой области разоблачили 43-летнего мариупольца, воевавшего на стороне российских оккупантов. Боевик обстреливал украинских воинов и гражданских лиц в Авдеевке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Поклонник "русского мира" выполнял функции корректировщика огня во время артобстрелов. Также обстреливал населенные пункты из пулемета и автомата. По приказу российских военных его подразделение регулярно "простреливало" лесопосадки на окраине города. В результате этих атак погибали и получали ранения жители частного сектора рядом", - говорится в сообщении.

Преступник - ранее судимый. Из Мариуполя в Донецк приехал в 2015 году на заработки.

"Представители ДНР завербовали его в реабилитационном центре, где он оказался из-за злоупотребления алкоголем. Из спецучреждения пациент попал на контрактную службу в мотострелковую роту. Наемнику выдали оружие и отправили на передовые позиции под Донецком", - добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пережил клиническую смерть: российские оккупанты пытали током украинского пленника

По данным полиции, фигурант воевал под руководством командира полка так называемого армейского корпуса ДНР, являющегося гражданином Российской Федерации.

Также преступник охранял стратегический объект в красной зоне - мост. Укреплял окопы и патрулировал улицы оккупированного Донецка во время "комендантского часа".

За год "службы" боевик получил около 45 руб. и ранения. Поэтому в 2016-м сбежал в Мариуполь и скрывался.

"Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками и повторно лечился от алкоголизма. Не выдержав жизни в оккупации, мариуполец тайком вернулся в родной город, где нашел постоянную работу. Свое участие в войне против Украины скрывал", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявили подозрение в совершении преступления. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014-го. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.