Пережил клиническую смерть: российские оккупанты пытали током украинского пленника

Автор: t.me/denisovaombudsman Оккупанты в Донецкой области незаконно незаконно осудили украинца Олега Тарана. Перед тем пытали током в тюрьме "Изоляция" до клинической смерти

Украинец Олег Таран, которого российские оккупанты незаконно удерживают в Торезской исправительной колонии № 28 в Донецкой области, во время пыток перенес клиническую смерть.

Мужчину задержали 23 марта 2017 года под предлогом проверки документов на автомобиль. После этого ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"Только через 10 суток стало известно, что Олег находится в печально известной тюрьме "Изоляция". Там его избивали и пытали электрическим током", - рассказала Денисова.

После "Изоляции" Олега Тарана отправили в СИЗО Донецк, где он провел 2,5 года в сыром подвальном помещении.

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12 августа 2019 года он был приговорен к шести годам лишения свободы за якобы участие "в террористической организации и незаконной перевозке оружия".

Олег Таран страдает гипертонией и до задержания ежегодно проходил курс лечения. Из-за пыток электрическим током его состояние существенно ухудшилось: у него постоянные перепады давления и головные боли. Руководство Торезской исправительной колонны на жалобы о состоянии здоровья не реагирует и медицинскую помощь не оказывает.

Почти четыре года оккупанты РФ не подтверждают и не вносят Олега Тарана в списки на обмен пленными.

"На момент задержания Олег был единственным кормильцем для жены и восьмимесячного сына", – добавила Денисова.

Она просит руководство Международного комитета "Красного креста" в Украине и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Единственное, что им известно - о жестоких пытках Станислава на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.