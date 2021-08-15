Сообщили последние новости с передовой

На Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировали. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе нарушений со стороны российских оккупационных войск не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава ООС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

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Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС.

Боевики в Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. Беспилотники заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области.