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воскресенье, 15 августа 2021 20:57

Сообщили последние новости с передовой

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Сообщили последние новости с передовой
На Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировали. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе нарушений со стороны российских оккупационных войск не зафиксировали.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава ООС разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 72 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

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Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС.

Боевики в Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. Беспилотники заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области.

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Дата
15
августа

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