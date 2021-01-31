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Сообщили о ситуации на Донбассе

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Сообщили о ситуации на Донбассе
Рассказали последние новости с передовой. Фото: Facebook

Российские боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Среди украинских военных боевых потерь нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Возле Водяного боевики стреляли из минометов 120-го калибра, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

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Враг также использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные аппарат нейтрализовали.

Также были обстрелы возле Лебединского из минометов 82-го калибра, а неподалеку Авдеевки - с крупнокалиберного пулемета.

По факту обстрела украинская сторона сообщила о нарушение тишины представителям СММ ОБСЕ.

Двое военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

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