Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 306
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 414
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1269
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2313
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1413
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18828
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
13
3
8
5
13
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Видео
Все видео
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1413
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 801
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1701
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2313
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 756
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 16:29

Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия

  Комментировать
Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия
В подразделениях оккупационных войск РФ не прекращаются самоубийства и дезертирство. Фото: tsn.ua

С начала введения режима прекращения огня на Донбассе российские оккупационные войска по разным причинам потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными.

Российские наемники погибают из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, сообщили в штабе ООС, ссылаясь на данные разведки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики тренируют артиллеристов бить по Украине

"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил отметило, что украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. И в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов всегда готовы дать отпор.

27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

11 августа зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой 1 Просмотров: 432
Украинские военные не поддались на провокации боевиков
Украинские военные не поддались на провокации боевиков Просмотров: 153
Сейчас вы читаете новость «Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 54966
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 32573
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 39 Просмотров: 13140
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
24
 Просмотров: 10710
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 8613
Донбасс
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Оккупанты провоцируют воинов ВСУ
 Просмотров: 216
Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска
Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска
 Просмотров: 927
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
 Просмотров: 414
Среди украинских пограничников разоблачили экс-боевика ДНР
Среди украинских пограничников разоблачили экс-боевика ДНР 1 Просмотров: 684
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
 1 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
39
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
9
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Футболиста удивил русский язык в Украине
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Голосов: 9149
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua