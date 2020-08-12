Сколько оккупантов на Донбассе погибли с начала перемирия

В подразделениях оккупационных войск РФ не прекращаются самоубийства и дезертирство. Фото: tsn.ua

С начала введения режима прекращения огня на Донбассе российские оккупационные войска по разным причинам потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными.

Российские наемники погибают из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, сообщили в штабе ООС, ссылаясь на данные разведки.

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"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил отметило, что украинские воины придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. И в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов всегда готовы дать отпор.

27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать. 11 августа зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.