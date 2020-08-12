Оккупанты провоцируют воинов ВСУ

Оккупанты на Донбассе провоцируют выстрелами воинов ВСУ. Но те в ответ огонь не открывают. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

11 августа на участках ответственности подразделений ВСУ зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

Сегодня, 12 августа, неподалеку Марьинки оккупанты выпустили несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На других участках фронта наблюдалась тишина.

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украины территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.