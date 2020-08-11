Сообщили последние новости с передовой

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1188
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 693
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18783
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
13
3
8
5
13
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Видео
Все видео
Сообщили последние новости с передовой
Сообщили последние новости с передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1242
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 693
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1647
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2241
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 747
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 07:39

Сообщили последние новости с передовой

  Комментировать
Сообщили последние новости с передовой
Вооруженные формированиями Российской Федерации ежедневно нарушают мирные договоренности. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь было нарушено мирные договоренности.

Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой

"Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала этих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украины территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили последние новости с передовой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

"Стив, ты поляк? Нет, я - украинец" - Стив Возняк празднует 70-летие.

Польскую операцию проводили тайно

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Заключенному запретили проводить исследования

Самое читаемое
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 14661
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 11826
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9477
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 9261
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8469
Донбасс
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
15-е сутки перемирие на Донбассе: какая ситуация на передовой
 Просмотров: 549
Начались бои за Иловайск
Начались бои за Иловайск
 Просмотров: 2619
Местные выборы-2020: "Слуги народа" настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса
Местные выборы-2020: "Слуги народа" настаивают на проведении выборов на передовой Донбасса Просмотров: 270
Шмыгаль рассказал, собираются ли отменять самоизоляцию для людей с Донбасса
Шмыгаль рассказал, собираются ли отменять самоизоляцию для людей с Донбасса Просмотров: 207
Террористы в Донбассе снова нарушали договоренности о тишине
Террористы в Донбассе снова нарушали договоренности о тишине Просмотров: 270
Больше всего комментируют
3
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 9146
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua