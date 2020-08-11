Сообщили последние новости с передовой

Вооруженные формированиями Российской Федерации ежедневно нарушают мирные договоренности. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

10 августа вооруженными формированиями Российской Федерации вновь было нарушено мирные договоренности.

Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала этих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Террористы используют режим прекращения огня для отработки ударов по объектам на подконтрольной Украины территории. Происходит подготовка артиллерийских частей.