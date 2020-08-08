Украинские военные не поддались на провокации боевиков

Боевики совершили 3 провокации. Фото: ООС

Боевики трижды совершили огневые провокации против ВСУ.

Потерь и ранений среди украинских военных нет, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

"С начала текущих суток до полудня вооруженные формирования Российской Федерации трижды прибегли к огневым провокациям, утром сделав по одному выстрелу из автоматических гранатометов в районах Попасной и Гнутово, а из подствольного гранатомета - около населенного пункта Шумы", - говорится в сообщении.

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Украинские военные огонь не открывали.

В Харьковской области состоялись тактические учения с дивизионом зенитного ракетного полка с осложненными задачами. Тренировка проходила с подразделением, оборудованным модернизированным зенитным ракетным комплексом С-125, который дивизион недавно принял на вооружение.