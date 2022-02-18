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пятница, 18 февраля 2022 04:32

Шесть стран требуют от РФ не признавать боевиков из ОРДЛО

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Шесть стран требуют от РФ не признавать боевиков из ОРДЛО
Путина попросили не признавать ОРДЛО. Фото: Антикор

Постоянные представители шести стран обратились к главе Кремля Владимиру Путину. Они призывали его не признавать боевиков.

Такой призыв представители Франции, Германии, Албании, Норвегии, Эстонии и Ирландии озвучили на брифинге после заседания Совбеза ООН, сообщает 24 канал.

Они отметили поддержку Украины. Признание боевиков Россией нарушит международное право, так что Кремль официально посягает на территориальную целостность Украины.

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"Мы предупреждаем, что такой шаг приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву минских соглашений", – заявил постпред Франции.

Россия по признанию независимости так называемых Л/ДНР попытается шантажировать Украину и Запад. В то же время, через эти территории РФ может готовить провокации или ввести туда регулярные войска. Путин может использовать признание Л/ДНР в качестве шантажа, но не пойти на это.

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