В четвертую годовщину катастрофы самолета Малазийских авиалиний рейса MH17 на Донбассе, сбитого российским "Буком", в ДНР устроили траурный митинг. Соответствующий пост в Twitter разместил журналист Денис Казанский.

"А что вы знаете о цинизме? Весь мир уже знает, что" Боинг "сбили русские, и только ДНРовцы упорно продолжают обвинять Украину, танцевать на костях погибших, фальшиво грустить и проводить постановочные траурные митинги. Даже фото своих жертв не поленились распечатать", - отметил он.

Фото: twitter.com/den_kazansky

Такой цинизм боевиков возмутил пользователей сети.

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"Опять шоу для картинки, где динировцы льют крокодиловы слезы и разыгрывают скорбь по ими же убитых жертвами. Умиляет форма митинга, напоминает" Бессмертный полк ": кураторы раздобыли фотографии жертв, сделали большие фото на палочках и заставили местных нести", "Они в свою получат "," Из Москвы пришла разнарядка "грустить", - пишут в интернете.

Официальный Вашингтон не изменил позиции по прямой ответственности Российской Федерации за сбитый самолет Малазийских авиалиний MH17 в небе над Украиной.