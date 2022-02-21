Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших

21 февраля в результате обстрела Зайцево в Донецкой области погибли двое украинских военных.

Сегодня поселок дважды обстреляли из минометов 120-го калибра, сообщает Национальная полиция.

"В ходе обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация инцидента-террористический акт", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От обстрела боевиков погиб мирный житель

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Всего за сутки восемь населенных пунктов региона - а это около 43 тыс. жителей остались без электроснабжения и воды.

Фото: npu.gov.ua

Вооруженные формирования Российской Федерации по меньшей мере 54 раза за текущие сутки обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебном учреждении. Сегодня под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка. Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке.