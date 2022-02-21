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понедельник, 21 февраля 2022 19:01

Спецтема: Враг возле украинской границы

От обстрела боевиков погиб мирный житель
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21 февраля российские оккупанты обстреляли поселок Новолуганское на Донбассе.

В результате обстрела погиб мирный житель, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook. Повреждены также объекты инфраструктуры.

"Боевики обстреляли поселок городского типа Бахмутского района. Погиб человек, данные о нем уточняются. Поселок остался без света и отопления, был перебит газопровод", - написал он.

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Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram сообщил, что обстрел произошел в понедельник в 17:20.

"Во время обстрела погиб местный житель 52-летний Роман Николаевич Широкий. Соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования РФ 21 февраля обстреляли с оккупированной территории город Счастье на Луганщине. Под огнем, кроме Счастья, Врубівка. Люди остались без коммуникаций, воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе районных электросетей, работники покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни.

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