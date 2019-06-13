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пятница, 14 июня 2019 21:55

"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный

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&quot;Придут русские и будут убивать &quot;уставших ат вайны&quot;- военный
"Если будете активно уставать от войны, она придет в ваш дом", - говорит боец

Мир в Донбассе возможен только после нашей победы и когда освободим свои территории.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал военный ВСУ, в прошлом боец ​​Добровольческого Украинский Корпуса "Правый сектор" с позывным "Дым".

По его словам, после президентских выборов в Украине на фронте состоялось обострение ситуации.

"Спрогнозировать, когда противник начнет открывать массивный огонь невозможно. Раньше это было утром или вечером, сейчас можно ждать каждую минуту. Непонятно, что происходит в Луганде и Дыре. Люди там поставлены на край выживания, живут впроголодь. Если в 73% украинцев есть желание жить так же - не вопрос, пусть живут, но я оружия не сдам и отступать не буду. Чего бы мне это ни стоило. Мы на своей земле, это территория Украины, политая кровью моих собратьев, с кем я дружил и ел из одной тарелки. Люди гибнут каждый день, лучшие из лучших. И просто перестать стрелять?", - удивляется военный.

По его словам, переговоры с врагом на своей территории должны длиться не дольше пулеметной очереди, как сказал главнокомандующий УПА Василий Кук.

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"Не спрашивайте о толерантности. Они не будут спрашивать когда придут ко мне в дом, они просто будут убивать. Я знаю этих людей, потому что 12 лет работал на туристических лайнерах в кацапурии. Я бармен-бариста. Знаю 4 иностранных языка. Мы для них люди второго сорта. Они постоянно нам завидовали, - вот вы хохлы живете! Простите, мы встаем в 4 утра, занимаемся хозяйством, потом идем на работу, вечером приходим и еще что-то делаем. А там день начинается в 10 утра и из стакана. И все эти Алтай, Бурятия - вы видели в какой дыре они живут? Там на улицах грязь, туалет в доме. Они приехали сюда и выгнать их можно только силой оружия", - говорит армеец.

По его мнению, договоренности с агрессором ничего не стоят поскольку Россия грубо нарушает международное право. В частности, не выполняет резолюцию Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал РФ отдать корабли и пленных моряков обратно в Украину.

"В Кремле говорят, что трибунал ООН для них не авторитет. Пусть вспомнят себя, как в 1981 году советская подводная лодка С-363 села на мель в территориальных водах Швеции. Шведы уже хотели его брать штурмом, но отдали вместе с экипажем назад в СССР ", - рассказывает он.

Говорит, за Владимира Зеленского на президентских выборах в армии голосовали тыловые части, или те которые не в "нуле".

"Пусть теперь умоются тем, за что они голосовали. Все снова стало ясно. 25% нация, а все остальное - населения. Со своей потребностью поесть, побухать и посношаться они не видят и на 2 года вперед. Нельзя быть шоуменом и стать президентом страны. Петр Алексеевич не золотой, но все же идею национального возрождения он мог довести до логического конца. Давайте смотреть правде в глаза, мы живем в постсоветской стране. Здесь нет таких людей, которые бы пришли к власти и все за нас сделали. Мы все кого-то ждем, кого вымаливает. Но мы не Россия, нам царь не нужен. Казаки выбирали себе гетмана и так же его сбрасывали", - отмечает" Дым ".

"А тем граждан, которые "устали ат вайны" хочу сказать - если вы так устал на своих диванах, офисах и курортах, то поменяйте нас здесь пожалуйста. Мы немножко отдохнем и опять вернемся. Пока 20-ти летние ребята, выросшие на этой войне защищают ваши задницы, вы там наживаете какие капиталы. Здесь на Донбассе я увидел собственными глазами, что это все ничего не стоит. Люди жили, вдруг пришла орда и все бежали, покидая автомобили, дома и имущество. Посмотрите на Сирию. Что мешает кацапам сделать то же самое здесь? Мы мешаем, сознательные люди, которые держат оружие и не пускают эту дрянь дальше. Если вы будете так активно уставать от войны, она придет в ваш дом. А потом не спрашивайте, почему красный сапог открывает вашу дверь и комиссар тянет за волосы вашу дочь ", - возмущается военный.

7 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил добавить добавить пункт "не стрелять в ответ".

Автор: Валерий ШМАКОВ
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