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среда, 05 июня 2019 10:48

Где самые "горячие точки" Донбасса

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Где самые &quot;горячие точки&quot; Донбасса
Оккупанты расстреливают населенные пункты вблизи линии разграничения. Фото: static.espreso.tv

На Донбассе местные террористы и российские военные продолжают обстреливать передовые позиции украинских военных.

Они также обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в Facebook.

По словам военного эксперта, оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатометы, штатное вооружение боевых бронированных машин, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и противотанковые ракетные комплексы. Фиксируются случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем - 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм минометов.

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Наибольшую огневую активность противник обнаруживает:

- в районе Станицы Луганской,

- в районе Попасной,

- на Светлодарской дуге,

- на западных и северо-западных окраинах Горловки,

- на восточных окраинах Авдеевки,

- в районе западных пригородов Донецка (ДАП, Пески, Марьинка),

- на Мариупольском направлении на прибрежной области (от Павлополя - Чермалыка к побережью Азовского моря).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Дата
05
июня

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