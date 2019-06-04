Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Фото: GLONAABOT

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Однако сначала Украина, по словам президента, должна быть способной защитить себя. Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы оправдать Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, что в спланированной на 5 июня встречи контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и многие пункты", - отметил Зеленский.

По некоторым прогнозам, Россия готовится к региональной войны с силами НАТО в Восточной Европе до 2021-го, а войска Альянса не успевают подготовиться до этого времени.