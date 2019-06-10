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понедельник, 10 июня 2019 07:42

Как отреагируют военные на предложение Кучмы не стрелять

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Как отреагируют военные на предложение Кучмы не стрелять
Ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы. Фото: imgclf.112.ua

В случае обстрелов террористов на Донбассе украинские военные будут отвечать на них.

Делать это будут даже если получат приказ не стрелять в ответ - об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Так отреагировал на слова главы украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы о том, что ВСУ не должны стрелять в ответ на обстрелы противника.

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Замминистра напомнил, что ранее уже были попытки запретить ВСУ отвечать на обстрелы.

"Но когда у наших ребят есть опасность для их жизни, а я, например, командир артиллерийской бригады и имею приказ не открывать огонь, а мне по рации постоянно идет доклад моих друзей, которые там сейчас уничтожают. Простите, я что нелюдь, что я буду придерживаться этих приказов, чтобы моих братьев уничтожили? я конечно буду бить, чтобы прекратить убийство моих друзей ", - отметил он.

Также Тука убежден, что украинские военные игнорировали бы приказ главнокомандующего не отвечать на обстрелы.

Украинские военные имеют право открывать огонь по противнику. Для этого им не нужно получать разрешение. Можно открывать огонь в случае угрозы для личного состава или гражданского населения.

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