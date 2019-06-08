Бойцы ВСУ могут свободно стрелять в ответ

Украинские военные имеют право открывать огонь по противнику.
Для этого им не нужно получать разрешение, сообщает командование ООС в Facebook.
Можно открывать огонь в случае угрозы для личного состава или гражданского населения.
"Командиры подразделений Объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - отметили в штабе.
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Украинские военные используют оружие исходя из характера и степени угрозы.
Второй президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложение президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.
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