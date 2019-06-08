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суббота, 08 июня 2019 15:35

Бойцы ВСУ могут свободно стрелять в ответ

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Бойцы ВСУ могут свободно стрелять в ответ
На Донбассе не нужно получать разрешение, чтобы открывать огонь. Фото: "Вестник"

Украинские военные имеют право открывать огонь по противнику.

Для этого им не нужно получать разрешение, сообщает командование ООС в Facebook.

Можно открывать огонь в случае угрозы для личного состава или гражданского населения.

"Командиры подразделений Объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - отметили в штабе.

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Украинские военные используют оружие исходя из характера и степени угрозы.

Второй президент Украины Леонид Кучма на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня озвучил предложение президента Владимира Зеленского. Среди них - запретить сторонам стрелять в ответ. Также предлагают отменить экономические ограничения в отношении отдельных районов Донбасса.

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Дата
08
июня

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