Что-то будет: оккупанты перебрасывают военную технику на ремонт

Эксперт Дмитрий Снегирев сообщил о перебросе военной техники оккупантов к передовым позициям. Фото: 112.ua

Российские оккупанты стягивают военную технику к передовым позициям.

Вооружение перебрасывают на территорию трикотажной фабрики "Лутри", пишет эксперт Дмитрий Снегирев в блоге для "24 канала".

На территории бывшей фабрики открыли цех по ремонту российского оружия.

Перемещение техники российских захватчиков началось с 26 мая.

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"Примечательно, что спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской", - пишет он.

У нових домовленостях щодо режиму припинення вогню на Донбасі необхідно прописати норму "не стріляти у відповідь". Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.