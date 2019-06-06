Что-то будет: оккупанты перебрасывают военную технику на ремонт

Российские оккупанты стягивают военную технику к передовым позициям.
Вооружение перебрасывают на территорию трикотажной фабрики "Лутри", пишет эксперт Дмитрий Снегирев в блоге для "24 канала".
На территории бывшей фабрики открыли цех по ремонту российского оружия.
Перемещение техники российских захватчиков началось с 26 мая.
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"Примечательно, что спецпредставитель ОБСЕ по Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик сообщил, что 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской", - пишет он.
У нових домовленостях щодо режиму припинення вогню на Донбасі необхідно прописати норму "не стріляти у відповідь".
Про це заявив представник України у тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
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