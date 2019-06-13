"Таких команд никто не даст" - начальник Генштаба прокомментировал заявление Кучмы

"На Донбассе идет война. Россияне постоянно пытаются нас дидискредитировать" - Руслан Хомчак

Украинским военным не дадут команды на запрет стрелять в ответ.

"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст", - говорит Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак в интервью ВВС.

"Таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут", - заверил начальник Генштаба.

Он добавил, что распространение подобной информации является одним из элементов гибридной войны против Украины.

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"Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет", - добавляет он.

7 июня представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил добавить добавить пункт "не стрелять в ответ".