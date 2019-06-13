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четверг, 13 июня 2019 11:09

Украина не будет осуществлять переход через Керченский пролив

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Украина не будет осуществлять переход через Керченский пролив
Начальник Генштаба Руслан Хомчак заверил, что на любые угрозы со стороны россиян украинцы будут давать достойный ответ. Фото: Крим.Реалии

Начальник Генерального штаба, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что проход через Керченский пролив не планируется.

Добавил, что уровень угрозы в проливе не снизился из-за блокирования россиянами торговых судов, рассказал он в интервью ВВС.

"Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Но, конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит", - говорит он.

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Украина будет добиваться признания международного статуса Керченского пролива. Это снимет очень много вопросов. И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций РФ относительно его статуса в качестве внутреннего пролива.

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