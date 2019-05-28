Украина будет добиваться изменения статуса Керченского пролива - Зеркаль

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Украина будет добиваться признания международного статуса Керченского пролива. Это снимет очень много вопросов. И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций РФ относительно его статуса как внутреннего пролива.

Об этом сказала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Радио НВ".

"Для Украины важно обеспечить представление своих интересов в международном арбитраже на фоне того, что РФ пытается единолично контролировать судоходство в Керченском проливе", - добавила Зеркаль.

В МИД РФ ранее утверждали, что Керченский пролив никогда не был международным согласно содержанию Конвенции ООН по морскому праву.

27 мая в МИД Украины сообщили, что направили к российским коллегам ноту с вопросом, когда и где РФ вернет украинских моряков и корабли. В тот же день пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не изменит свою позицию по освобождению украинских военных моряков, и их судьбу решит суд. 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение по делу украинских пленных моряков, Россия задержала в Керченском проливе. Он обязал РФ вернуть корабли и отпустить украинских моряков на период рассмотрения дела.