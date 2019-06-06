"В ответ не стрелять" - Кучма предложил переписать режим тишины

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма рассказал, о чем договорились в Минске. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В новых договоренностях о режиме прекращения огня на Донбассе необходимо прописать норму "не стрелять в ответ".

Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Это принципиально. Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ. Также ввести запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", — сказал Кучма.

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По его словам, заседание рабочих групп по ЛДНР впервые прошли конструктивно.

"Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор", — сказал Кучма.

5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе. Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня. 3 июня президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Второй президент был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.