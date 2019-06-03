Зеленский вернул Кучму в Минский процесс

Экс-президент Украины Владимир Кучма покинул Минские переговоры в 2018 году. Фото: 4СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает менять состав участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

На этот раз вернул экс-президента Украины Леонида Кучму, пишет thebabel.

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Об этом он сообщил во время своего выступления на брифинге.

"Я в это время не мог не согласиться на такое предложение, потому что Украина переживает нелегкие времена в истории. Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них", - сказал Кучма.

Экс-президент Украины Владимир Кучма покинул Минские переговоры в 2018 году. Последние Минские переговоры состоялись 17-го января 2019 года. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Трехстороннюю контактную группу покинули Ирина Геращенко и Александр Марченко.