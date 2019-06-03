"Зеленский - мечтатель. С Россией нужно обращаться, как с животным" - военный

Автор: argumentua.com Британский полковник высказался по поводу Путина

Если Украина прекратит отвечать на вооруженные провокации пророссийских боевиков на Донбассе, она будет выглядеть слабаком.

Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего, британский полковник Глен Грант, сообщает Апостроф.

Грант считает, что прекращение огня со стороны украинских силовиков, о чем говорил президент Владимир Зеленский, не будет эффективным.

"С медведем надо обращаться как с медведем. Если вы прекратите стрелять, а другая сторона - нет, то вы будете выглядеть слабаком, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать ", - отметил он.

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Полковник согласился с мнением американского эксперта Сэмюэла Чарапа, который говорил, что президент должен торговаться и в чем-то уступить, чтобы выиграть в будущем.

"Компромисс может быть политическим решением, если другая сторона показывает хотя бы малейшее стремление к компромиссу. Но я не вижу никакого намека на компромисс от Путина - он хочет абсолютной победы. Компромисс для него - это показатель слабости. Он из КГБ. Там этому не учили. Безжалостность - вот чему учили в КГБ. Убивать людей, которые тебе не нравятся - вот чему учили в КГБ. Надо обращаться с животным так, как с животным. Лиса не идет на компромисс, бык не идет на компромисс ", - добавил он.

В Международном суде ООН в Гааге Украине будут помогать доказывать факт российских преступлений.