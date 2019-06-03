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понедельник, 03 июня 2019 08:36

"Зеленский - мечтатель. С Россией нужно обращаться, как с животным" - военный

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Автор: argumentua.com
  Британский полковник высказался по поводу Путина
Британский полковник высказался по поводу Путина

Если Украина прекратит отвечать на вооруженные провокации пророссийских боевиков на Донбассе, она будет выглядеть слабаком.

Об этом заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего, британский полковник Глен Грант, сообщает Апостроф.

Грант считает, что прекращение огня со стороны украинских силовиков, о чем говорил президент Владимир Зеленский, не будет эффективным.

"С медведем надо обращаться как с медведем. Если вы прекратите стрелять, а другая сторона - нет, то вы будете выглядеть слабаком, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать ", - отметил он.

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Полковник согласился с мнением американского эксперта Сэмюэла Чарапа, который говорил, что президент должен торговаться и в чем-то уступить, чтобы выиграть в будущем.

"Компромисс может быть политическим решением, если другая сторона показывает хотя бы малейшее стремление к компромиссу. Но я не вижу никакого намека на компромисс от Путина - он хочет абсолютной победы. Компромисс для него - это показатель слабости. Он из КГБ. Там этому не учили. Безжалостность - вот чему учили в КГБ. Убивать людей, которые тебе не нравятся - вот чему учили в КГБ. Надо обращаться с животным так, как с животным. Лиса не идет на компромисс, бык не идет на компромисс ", - добавил он.

В Международном суде ООН в Гааге Украине будут помогать доказывать факт российских преступлений.

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Дата
03
июня

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