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среда, 05 июня 2019 21:52

"Впервые заседание прошли конструктивно" - Кучма о переговорах в Минске

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&quot;Впервые заседание прошли конструктивно&quot; - Кучма о переговорах в Минске
Кучма положительно отозвался о переговорах в Минске. Фото: Proms

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что заседания рабочих групп ТКГ впервые прошли конструктивно.

"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента. Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и обратная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу ", - рассказал Кучма, передает пресс- служба президента страны.

Кучма отметил, что на заседании обсуждались проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. Также украинский представитель в ТКГ надеется, что по результатам сегодняшней встречи состоятся сдвиги в решении проблемы водоснабжения на оккупированном Донбассе.

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"Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались" , - отметил Кучма.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе во время встречи в Минске договорилась подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения. В то же время стороны концентрируют внимание на том, что новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

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Дата
05
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