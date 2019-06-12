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среда, 12 июня 2019 18:30

Показали жизнь бойцов в одной из горячих точек на Донбассе
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Как выглядит зона разведения вблизи Золотого Луганской
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода
Как выглядит зона разведения вблизи Золотого Луганской
Как выглядит зона разведения вблизи Золотого Луганской
Как выглядит зона разведения вблизи Золотого Луганской
Как выглядит зона разведения вблизи Золотого Луганской

За 2 года после разведения сил и средств вблизи КПВВ "Золотое" украинские военные продвинулись на несколько километров в глубь так называемой "серой зоны".

Под контроль украинских военных отошло село Екатериновка, а также часть населенного пункта Золотое-4, которая была демилитаризованная, пишет Радио Свобода.

"Сейчас же эта зона контролируется военными, где оборудованы позиции. Украинских военных регулярно обстреливают российские гибридные силы с крупнокалиберного оружия, различных артиллерийских систем. Свои дома покинули гражданские, а военные оборудовали оборонительные сооружения", - пишут журналисты.

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Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.

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Дата
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