Показали жизнь бойцов в одной из горячих точек на Донбассе

Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

За 2 года после разведения сил и средств вблизи КПВВ "Золотое" украинские военные продвинулись на несколько километров в глубь так называемой "серой зоны".

Под контроль украинских военных отошло село Екатериновка, а также часть населенного пункта Золотое-4, которая была демилитаризованная, пишет Радио Свобода.

"Сейчас же эта зона контролируется военными, где оборудованы позиции. Украинских военных регулярно обстреливают российские гибридные силы с крупнокалиберного оружия, различных артиллерийских систем. Свои дома покинули гражданские, а военные оборудовали оборонительные сооружения", - пишут журналисты.

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Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с секретарем СНБО Александром Данилюком.