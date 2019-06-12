Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс

Фото: Пресс-центр ООС.

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с секретарем СНБО Александр Данилюк.

"Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Члены СНБО заслушали доклад командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

Затем рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка и побывала на Приазовье. Там изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

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"Также должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда", - сообщили в пресс-службе.

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