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среда, 12 июня 2019 12:20

Делегация СНБО вместе с Данилюком посетили Донбасс
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Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.
Фото: Пресс-центр ООС.
Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.
Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.
Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.
Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей.

Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с секретарем СНБО Александр Данилюк.

"Целью визита стало ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, оценка вероятности угроз, стоящих перед защитниками Украины и мирным населением Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Члены СНБО заслушали доклад командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского по общей ситуации.

Затем рабочая группа СНБО посетила передовые позиции украинских войск в районе населенного пункта Авдеевка и побывала на Приазовье. Там изучила состояние дел в воинских частях, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

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"Также должностные лица Совета национальной безопасности и обороны Украины изучили проблемные вопросы в работе одного из контрольных пунктов въезда-выезда", - сообщили в пресс-службе.

Украинский беспилотник лишил террористов на Донбассе техники на миллионы. Бойцы ВСУ называют его легендарной "птицей". По словам волонтера Юрия Мисягина, после окончания одной из операций дрон был сбит в "серой" зоне.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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