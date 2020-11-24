Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов

Подразделения Объединенных сил, находясь наготове к адекватному реагированию на любые коварные действия противника, продолжают выполнять задачи по назначению. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе прошедшие сутки, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили договоренности о перемирии.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, сообщили в штабе.

"Миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе Водяного. На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - сказано в сообщении.

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С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

За год на Донбассе погибли 18 гражданских жителей, 85 - получили ранения. Такие данные приводит ОБСЕ в своем отчете.