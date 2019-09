Освобождение Цемаха: журналист сообщил о настроениях Нидерландов

Амстердам не планирует обращаться к Евросоюзу с вопросом освобождения из-под стражи украинским судом боевика Владимира Цемаха, которого называют главным свидетелем по делу о сбитии малазийского "Боинга" летом 2014-го.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена заключенными между Украиной и Россией", - написал журналист.

Он отметил, что ситуация еще может измениться.

