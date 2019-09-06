Освобождение Цемаха: журналист сообщил о настроениях Нидерландов

Автор: radiosvoboda.org По информации источников, Россия требовала включить Цемаха для обмена

Амстердам не планирует обращаться к Евросоюзу с вопросом освобождения из-под стражи украинским судом боевика Владимира Цемаха, которого называют главным свидетелем по делу о сбитии малазийского "Боинга" летом 2014-го.

Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Пока нет никаких признаков того, что Нидерланды будут поднимать в Брюсселе вопрос Цемаха и обмена заключенными между Украиной и Россией", - написал журналист.

Он отметил, что ситуация еще может измениться.

no indications yet that NED will raise the issue of #Tsemakh and the #Ukraine - #Russia prison exchange in Brussels. this can of course change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2019

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Недавно появилась информация, что Владимир Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной. Он фигурирует в деле о сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го. 5 сентября суд отпустил бывшего боевика группировки ДНР из-под стражи. После этого президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми узниками находится на финальной стадии.