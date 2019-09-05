Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го.

Его освободили под личное обязательство. Решение было принято на заседании 5 сентября.

Сторона обвинения просила держать Цемаха под стражей.

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В июле стало известно, что украинские спецслужбы вывезли Цемаха из оккупированной части Донбасса. Недавно появилась информация, что Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу МH17.

Накануне 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Цемаха.