Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО

Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи бывшего боевика группировки ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о сбивании малайзийского "Боинга" рейса МH17 на Донбассе летом 2014-го.
Его освободили под личное обязательство. Решение было принято на заседании 5 сентября.
Сторона обвинения просила держать Цемаха под стражей.
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В июле стало известно, что украинские спецслужбы вывезли Цемаха из оккупированной части Донбасса. Недавно появилась информация, что Цемах есть среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу МH17.
Накануне 40 депутатов Европейского парламента обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не обменивать Цемаха.
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