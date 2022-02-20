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воскресенье, 20 февраля 2022 23:37

Оккупанты выкапывают трупы боевиков и гражданских, чтобы запустить новую фальсификацию - журналист

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Оккупанты выкапывают трупы боевиков и гражданских, чтобы запустить новую фальсификацию - журналист
Оккупанты выкапывают из могил тела погибших на Донбассе. Все это будут представлять как массовые захоронения жертв украинских военных. Фото: t.me/Tsaplienko

Россия запустит масштабную политическую фальсификацию с целью создания "casus belli" (повод для войны, - Gazeta.ua) и обвинения украинских военных в геноциде.

Инсценирование уже началось. Для этого, говорят разведчики, сейчас выкапывают из могил тела погибших на Донбассе и свозят в одну общую яму, сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

Все это будут представлять как массовые захоронения жертв украинских военных. И уже заявили об этом германскому канцлеру.

"После заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде на Донбассе, МИД России в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе", - заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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Контрразведка получила подробную информацию об исполнителях фальсификации, задача которой обвинить Украину в убийствах мирного населения.

Операцией руководит высокопоставленный российский разведчик, помощник руководителя Главного управления российского генштаба Андрей Ильченко. Исполнители – его подчиненные, офицеры российской разведки Сергей Рожков и Дмитрий Перковский.

Задача - эксгумация тел погибших во время боевых действий 2014 года в селах Славяносербск, Верхнешевировка, Золотое-5, Первомайск, Видное-1. Из захоронений в этих населенных пунктах московская команда подняла 292 тела. Подавляющее большинство умерших – боевики, погибшие в 2014 году. То есть тела, пролежавшие в земле шесть-семь лет.

Есть и уже раскопанные захоронения местных жителей, умерших своей смертью или даже от рук самих боевиков.

"После ДНК-экспертизы с родственниками пропавших без вести Кремль планирует подсунуть миру страшную фальшивку - будут придумывать массовые расстрелы мирного населения вроде геноцида на Балканах", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы придать безобразной фальсификации законности, в группу приобщили сотрудника Следственного комитета Российской Федерации Артема Артемова.

Боевики ДНР продолжают распространять фейковые видео, обвиняя Вооруженные силы Украины в обстрелах жилых домов и организации диверсий.

На фоне обострения ситуации на Донбассе террористы распространили в соцсетях видео, на которых демонстрируют якобы последствия обстрелов ВСУ и "операции по задержанию украинских диверсантов". На этот раз провокация не сработала, ведь боевики в двух почти последовательных роликах забыли сменить актеров и дом, который сами атаковали.

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