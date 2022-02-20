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воскресенье, 20 февраля 2022 16:31

На Донбассе наемники засветили один и тот же дом в двух постановочных видео

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В первом видео российские наемники показали, как в ДНР они атакуют жилой дом, а затем заявили, что его "разбомбили ВСУ".

Российские боевики продолжают распространять фейки, чтобы дискредитировать вооруженные силы Украины, сообщает Gazeta.ua.

Террористы ДНР активно распространяли в соцсетях видео о здании, которое якобы разбомбили ВСУ и "сделки с задержанием украинских диверсантов".

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Впоследствии боевики обвинили ВСУ в обстреле жилого дома в Донецке, а в качестве доказательств предоставили еще один ролик. Однако "база диверсантов" и "разбомбивший ВСУ дом" странным образом оказались одинаковыми.

На обоих видео совпадает и фасад дома, и забор, и даже "актеры".

  Типичный Донецк
Типичный Донецк
В оккупированном Донбассе российские оккупанты принудительно "мобилизуют" этнических греков.
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